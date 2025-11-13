俳優の木村文乃（38）が、2人分の手料理を並べた食卓を公開し、小さな悩みを明かした。【映像】木村文乃 2歳我が子の顔出しショットこれまでにも、2歳の我が子に作った「チビうさごはん」など、日々の食事についてInstagramで発信している木村。2025年1月19日に「ナス入りしょうが焼き」や「シジミのおみそ汁」などの料理越しに写る、我が子の顔出しショットを投稿すると…「可愛すぎる」「大きくなりましたね！！」などのコメ