安倍元首相が銃撃された事件の公判が開かれた奈良地裁の法廷＝13日午前安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判第7回公判が13日、奈良地裁で開かれた。被告の母親が弁護側証人として出廷し「次男の徹也が事件を起こしてしまい、本当に申し訳ない。国民の皆さまにもおわびします」と尋問で謝罪した。公判は教団の影響や「宗教的虐待」などが焦点で、弁護側による情状面の立証が本格的に始