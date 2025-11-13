世界で活躍する日本人女子レスラーと“平成の歌姫”が貴重なプライベート2ショットを公開。意外な組み合わせに海外ファンからも反響が届いている。【画像】日本人レスラーと“平成の歌姫”オフ感満載の私服2ショットWWE女子スーパースターのイヨ・スカイが13日、自身のインスタグラムを更新。親交のある歌手・倖田來未との2ショットを公開した。WWEメインロースターとして米国を拠点に活動するイヨは、10月26日に両国国技館