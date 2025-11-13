13日夕方、北秋田市脇神の清鷹小学校の近くでクマが目撃されました。付近では13日朝もクマが目撃されています。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと13日午後3時40分ごろ、北秋田市脇神字塚ノ岱の清鷹小学校のフェンスの外にいるクマ1頭を、車で通りかかった北秋田市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。清鷹小学校では13日朝も学校関係者が、学校敷地内の林にいる