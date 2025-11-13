ガーナ戦に向け、最終調整する上田（右）＝豊田スタジアムサッカー日本代表は14日午後7時20分から愛知・豊田スタジアムでガーナ代表との国際親善試合に臨む。13日は試合会場で最終調整し、公開された冒頭では久保（レアル・ソシエダード）上田綺世（フェイエノールト）らがパス回しで本格的なメニューに備えた。鎌田（クリスタルパレス）は別調整した。ガーナは2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会の出場国で、本番を見据え