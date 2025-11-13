埼玉県三郷市で、酒を飲んだ状態で下校中の男子児童をひき逃げした罪などに問われている男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。【映像】飲酒ひき逃げを捉えた車載カメラ中国籍の〓洪鵬被告（43）は5月、三郷市で小学生の列に車で突っ込み、男子児童4人にけがをさせて逃走したほか、飲酒運転の発覚を免れようとした罪に問われています。13日の判決で、さいたま地裁越谷支部は「飲酒運転をしなければならない必要性