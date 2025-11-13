タレント、モデルの藤田ニコル（27）が12日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。エゴサーチをやめられないことを明かした。番組のテーマは「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」。藤田は「新婚旅行中もエゴサが止まらないヤツ」として紹介された。藤田は「去年に新婚旅行でハワイ行った」と夫・稲葉友との話題を切り出すと、切り出し、「私毎日してるんですけど、さすがに新婚旅行中はエゴサやめようと