Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï13Æü¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¥É¥­¥å¥á¥ó¥È72»þ´Ö¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÀî¤Ù¤ê¤Î²È¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¾¾ºê¥Ê¥ª¡Ê49¡Ë¤¬¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯½ÐÈÇ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ºê¤Ï¡¢98Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ö¤Ó¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢99Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥ó¥°¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á¡×¤Ç¡ÖÇò¤¤¤è¡£¡×¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬»È¤ï¤ì¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¶¯