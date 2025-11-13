Natsudaidaiが、新曲「徒歩7分」を11月12日に配信リリース。あわせてMVも公開した。 （関連：【映像あり】Natsudaidai、新曲「徒歩7分」sowaが出演＆CHAIの元メンバー YUUKIも参加のMV） 今作は、9月20日に開催されたNatsudaidai初のワンマンライブに向けて制作された作品。愛する人や友人など、それぞれの“大切な人”に会いたい気持ちを、タイトル「徒歩7分」の通り、歩く道のりで表現した1曲となっている。