上白石萌音が2026年10月5日、歌手デビュー10周年を迎える。10周年イヤー初のリリース作品として、デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲した“映像作品にまつわる楽曲のカバー”とオリジナルを織り交ぜ、新たに制作するアルバム『texte』を2026年2月25日にリリースする。同アルバム『texte』のジャケット写真と収録楽曲の全貌が公開となった。ジャケット写真は、デビュー作品を撮影した同じスタジオで同じカメラマンによって撮