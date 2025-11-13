TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が13日、自身のXを更新。同日放送のTBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る』（月〜木前11：00）で妊娠を報告したが、ふっくらお腹の写真をアップした。【写真】ふっくらお腹で…近藤夏子アナが妊娠報告近藤アナは「ラジオでご報告しましたが、このたび新しい命を授かりました。11/25いっぱいで産休に入る予定です。一旦、お仕事できる期間は残り少ないですが体調をみながら、無理せず過ごし