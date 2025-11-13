全国初！ 路面電車が高架でJRの駅ビル2階に乗り入れ路面電車が広島駅ビルに入るところ路面電車の広島駅ホーム。ホームを囲むように商業施設「minamoa（みなもあ）」が隣接2025年8月、広島電鉄の「駅前大橋ルート」が開通し、広島駅から南側の比治山町交差点まで約1.1kmの区間の新ルートが設けられました。なかでも目玉は、JR広島駅の駅ビル2階に路面電車が高架で直接乗り入れたことです。右がJR広島駅の中央改札口。出て徒歩約70秒