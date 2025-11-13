ガーナ戦の先発はブラジル戦のメンバーが中心日本代表は11月13日、キリンチャレンジカップ2025ガーナ戦に向けて豊田スタジアムで冒頭15分を公開した公式練習を行った。MF鎌田大地（クリスタル・パレス）がピッチに姿を現さず、欠場の可能性が高まった。森保監督はこの日行われた前日会見でガーナ戦での起用法を明言。「（10月の）ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい」と話していたが、劇的逆転勝利を演じた一戦で先発