Ｗａｑｏｏ [東証Ｇ] が11月13日大引け後(17:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比2.7倍の1.5億円に伸び、26年9月期も前期比93.4％増の2.9億円に拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.2％増の1.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の23.1％→28.3％に上昇した。 株探ニュース