山口市維新公園の維新みらいふスタジアムちかくで12日、警察に寄せられたクマの目撃情報。山口市が現地調査を行った結果、現地にはクマの足跡など痕跡が見つからなかったことや、付近で他の目撃情報がなかったことなどから「クマの可能性は低い」と判断したということです。これは12日午後10時40分ごろ維新みらいふスタジアムの東およそ150mの場所で川から道路に上がってきた体長およそ50センチのクマ1頭を車の中から見たという情