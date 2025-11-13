１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３８５円３６銭（０・９１％）高の４万２５２６円３５銭だった。２日連続で最高値を更新した。全銘柄の６割超にあたる２１５銘柄が値上がりした。前日の米株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場では中間決算の内容が好感された銘柄を中心に上昇した。日本時間１３日午前、米国で過去最長に及んだ