「ディセンダント」シリーズの最新作『ディセンダント: ウィキッド・ワンダーランド』が、2026年にディズニープラスで配信されることが決定！2025年11月13日に香港ディズニーランド・リゾートで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて発表されました。2024年のヒット作『ディセンダント4: ライズ・オブ・レッド』の続編となり、レッドとクロエの新たな冒険が描かれます。 ディズニープラス『ディセ