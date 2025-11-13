前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題で、市議会（定数３８、欠員１）の７会派（３２人）は１３日、小川市長に辞職勧告書を手渡し、応じなければ定例市議会が開会する２７日に不信任決議案を提出する方針を伝えた。辞職要求は２度目。不信任案の可決には出席議員の４分の３以上の賛成が必要だが、提出された場合は可決される公算が大きい。市議会庁舎で辞職勧告書を受け取った小川市長は