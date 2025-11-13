【北京共同】日本政府が中国に駐大阪総領事の投稿への適切な対応を求めたことに関し、中国外務省報道官は13日「投稿は台湾を巡る危険な発言に対するものだ」と擁護し「日本は誤った発言を反省すべきだ」と主張した。