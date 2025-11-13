『エレクション 黒社会』のラム・カートンと香港の人気男性グループ・MIRRORのロックマン・ヨンがダブル主演する香港映画『命案 Mad Fate』（原題）が、邦題を『マッド・フェイト 狂運』として、2026年1月2日より全国順次公開されることが決まった。併せて、本ポスター、本予告、場面写真が解禁された。【動画】サイコパス青年と占い師マスターの運命が交錯『マッド・フェイト 狂運』本予告第73回ベルリン国際映画祭でワールド