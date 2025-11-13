知的障害のある生徒らが制作した段ボールの車＝13日午前、愛知県瀬戸市トヨタ自動車は13日、愛知県瀬戸市の瀬戸つばき特別支援学校で、知的障害のある生徒が段ボールの車を制作するイベントを開いた。社会貢献活動の一環として企画した。誰でもつくりやすい設計「ユニバーサルデザイン」を学び、将来の職業を考えるきっかけにもしてもらう狙いだ。高校1年の約50人が参加し、オープンカーとトレーラー、小型トラックをつくった