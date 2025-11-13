ドラマ 『身代金は誘拐です』が、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分に放送されることが決まった。併せて、“誘拐犯からの犯行声明”と打ち出された映像が解禁された。主演2名が誰なのかを幼少期の写真から視聴者に考察させる異例の企画となっている。【写真】本物のアナウンサーも登場！誘拐犯からの犯行声明（PR映像）より本作は、子どもを誘拐された家族が誘拐犯になる、ノンストップ考察ミス