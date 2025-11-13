EU欧州委員会本部に掲げられたEUの旗＝7月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は、SNSの規制強化を検討する。インターネット依存を防ぐため、新たに「デジタル公正法」の制定を模索する。デンマークやオーストラリアでは未成年者のSNS利用を禁止する動きがあり、IT規制を先導してきたEUも利用制限を検討課題に挙げる。デジタル公正法について、域内のIT企業や消費者団体から意見を