子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。最新のPET検査結果と抗がん剤治療について報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さんPET検査で “再発転移なし”と喜びの報告抗がん剤治療33回目へ 「抗がん剤治療はやっぱり緊張します」古村さんは、「こんにちは今日は病院DAY」と書き出し、「PET検査の結果『バッチリです！』」と喜びの報告。検査結果には「再発転移