北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』より、佐久間大介（Snow Man）のメイキング映像が解禁された。【動画】激しいアクションシーンも！『ナイトフラワー』佐久間大介のメイキング映像本作は、『ミッドナイトスワン』（2020）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けたヒューマン・サスペンス。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子供の夢をかなえるた