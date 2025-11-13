アニメ「スポンジ・ボブ」シリーズ最新作『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』が、2026年春に日本公開されることが決まった。併せて、見た目もはみ出すほどビッグになったスポンジ・ボブの日本版ティザービジュアル、予告編、場面写真が解禁となった。【動画】海賊の王にボクはなる！ 『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』予告編1999年に米国のアニメーター、ステファン・