人気女性ラッパー・ちゃんみなが１３日に自身のインスタグラムを更新し、「この度正式に夫婦となりました」と報告した。２０２４年７月に韓国人ラッパー・ＡＳＨＩＳＬＡＮＤとの結婚を伝えていたが、この日の投稿では「実はなんと私達これまでなーんか曖昧（あいまい）な形だった」と告白。「ちゃんと結婚というものをしました」と発表し、挙式の写真をアップした。「前にご報告はしていましたが実はなんと私達これまでなー