天皇賞・秋でＧ１初制覇を果たしたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）に、引き続きクリストフ・ルメール騎手とのコンビで挑むことが分かった。１１月１３日、社台サラブレッドクラブが発表した。ルメール騎手は今秋、秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）と同馬で天皇賞・秋を制しＧ１３連勝中と絶好調。ジ