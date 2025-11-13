女優の伊藤歩が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、自身が出演するドラマのオフショットを公開した。伊藤はインスタグラムに「Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ『匿名の恋人たち〜ＲｏｍａｎｔｉｃＡｎｏｎｙｍｏｕｓ』観（み）てくれたかな？」と書き出し、「ル・ソベール藤原壮亮新社長とチーフショコラティエ川村元美」と同作の役名をつづると、藤原壮亮役を演じる俳優・小栗旬との２ショットを披露。伊藤は小栗の顔が貼られたうち