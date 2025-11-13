スペインの名門バルセロナが来夏にバイエルン・ミュンヘン所属のイングランド代表主将ハリー・ケイン（３２）の獲得を熱望していることが明らかになったと、英紙「ザ・ガーディアン」が報じた。バルセロナはケインを今季一杯で契約切れとなる３７歳のポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキの後継として“これ以上ない選手だ”とみなしているという。２０２７年夏まで契約が残るケインの来夏の契約解除金は５７００万ポン