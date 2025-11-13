「ＡＢＥＭＡ」は、先月１４日に行われた「キリンチャレンジカップ２０２５日本代表ｖｓブラジル代表」の模様を１４日午後３時から無料で再放送すると１３日、発表した。この試合は１４度目の対戦で日本がブラジルに初勝利を収めた“歴史的な一戦”。Ｗ杯優勝５度の強豪を相手につかんだ快挙だ。今回の再放送では、「ＡＢＥＭＡ」独自のコメント機能を活用し、ゴールシーンや好セーブ、試合を決定づけたプレーを語り合う“