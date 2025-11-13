俳優の奈緒（30）が13日、東京ミッドタウン八重洲で行われた『MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025』点灯式に登場。ふんわりとした衣装で姿を見せた。【全身ショット】もこもこでカワイイ…！全身白コーデで登場した奈緒奈緒は白地の衣装で登場し、司会から「妖精みたい」とほめられた。その後、静岡の伝統的な竹細工の工芸品“駿河竹千筋細工”で制作した高さ約5メートルの「Merry KOGEI Tree」を点灯させた。奈緒は「きれい〜」