実はかなり深刻な潜水艦の問題アルゼンチン海軍は2025年11月7日、海軍潜水艦学校の学生たちがペルー海軍の潜水艦を借りて訓練を行う様子を公開しました。【自国潜水艦ゼロ！】これが、ペルーで訓練中のアルゼンチン海軍です（写真）訓練は10月の間に実施され、ペルー海軍の主要軍港のひとつであるカヤオ海軍基地において、潜水艦「チパナ」および「アリカ」を使用し、各種システムの動作試験が行われました。また、実戦を想