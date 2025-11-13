俳優・歌手の鈴木愛理が、13日までに自身のXを更新。同日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』内で、井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき▼宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）による「初恋サイダー／Buono!」が披露されることを受け、胸中をつづった。【画像】鈴木愛理『ベストヒット』SPユニットでの「初恋サイダー」に胸中鈴木は「Buo