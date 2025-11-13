サンリオが、ニューステクノロジー、S.RIDE、国際自動車、大和自動車交通とともに、11月23日(日) の「勤労感謝の日」 に向けた特別企画「はなまるおばけタクシー」を走行！特別なラッピングタクシーは、2週間限定で東京都内23区・武蔵野／三鷹地区を走行します。 サンリオ「はなまるおばけタクシー」  走行期間：2025年11月17日(月)〜11月30日(日)走行エリア ：東京都内23区・武蔵野／三鷹地区車両台数 ：50台(国際