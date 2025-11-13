1988年5月から10月にかけて、山形県の戸沢村で「人喰いグマ事件」が発生した。わずか半年の間に3人もの犠牲者を出したこの惨劇は、凶暴性が低いとされるツキノワグマによるものだった。だがその背後には、ある「奇妙な謎」が隠されていたという……。明治、大正、昭和、平成、令和に起きたクマにまつわる事件を網羅した『日本クマ事件簿』（三才ブックス）のダイジェスト版をお届けする。【ーー閲覧注意ーー】「両足と腕がない」