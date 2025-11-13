ドイツで極右政党「AfD（ドイツのための選択肢）」が躍進する背景には、移民・難民問題への複雑な感情がある。ドイツ出身の文筆家・マライ・メントラインさんと東京女子大学教授でドイツ・ヨーロッパ近現代史を研究する柳原伸洋さんが、文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」でドイツの現状を語り合った。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「学校の成績トップ10には難民の子がかなりいる」ドイツで“極右政党”AfDが台頭する