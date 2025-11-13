日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

沖縄で拡大の違法薬物「笑気麻酔」などの密売組織トップを逮捕

  • 沖縄を拠点とした違法薬物密売組織「69」のトップが逮捕された
  • 自宅に危険ドラッグ「エトミデート」を販売目的で貯蔵した疑い
  • エトミデートは「笑気麻酔」や「ゾンビたばこ」などの呼び名がある
