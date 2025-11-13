ＴＢＳの近藤夏子（かこ）アナウンサーが１３日、ＴＢＳラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜、前１１・００）に出演し、第１子妊娠を報告した。冒頭に近藤アナは「現在妊娠中でございまして」とし、番組について「今週、来週をもって１回お休みに入らせていただきます」と報告。２６日から産休に入るといい、出産予定日は「来年の１月末」と明かした。番組のパーソナリティーであるジェーン・スーは「今ね、すご