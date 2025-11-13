静岡･伊東市の田久保真紀前市長は、自身の失職に伴い12月に行われる伊東市長選に立候補する意思を固めたことがわかりました。田久保真紀前市長は東洋大学を除籍されていたにもかかわらず、市の広報誌に「東洋大学法学部卒業」と記した学歴詐称が問題となって、市議会から2度にわたって不信任を議決され10月31日に失職しました。前市長の失職に伴う伊東市長選挙は12月7日に告示、14日投票で、田久保前市長の動向が注目されていまし