「正力松太郎賞」の選考委員会後、記者会見するソフトバンクの王貞治球団会長＝13日、東京都内ソフトバンクの王貞治球団会長は13日、6月に死去した長嶋茂雄さんの功績をたたえ、来季から「長嶋茂雄賞」が創設されたことに「待ちに待っていた賞。選手も第1回（の受賞者）は俺、という思いで新たなやる気が出ると思う。野球界がより盛り上がる」と期待した。東京都内で行われた「正力松太郎賞」の選考委員会後に語った。現役時