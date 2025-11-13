自民党の高市早苗総理が１３日、参議院予算委員会で、多忙極める現在の睡眠時間について触れた。共産党の小池晃議員は、労働時間規制について質問をしていく中で、日本人の睡眠時間が世界と比べても短いと指摘。小池議員は「女性の方が短いのは世界でも少数。総理も昨日おっしゃっていた、介護で大変だったと。そういう女性がたくさんいる」と言い「労働時間を短縮して十分に睡眠を取り、趣味を楽しむ、社会活動に取り組むのは