歌手の工藤静香（55）が、Instagramを更新。家族が撮影したという、愛犬との無防備な姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】“すんごい豪邸”と話題！工藤静香の自宅これまでにも、自宅の庭で育てた果物を収穫する姿や愛犬たちにご飯を食べさせる様子など、日常の様子をInstagramで発信している工藤。「すんごい豪邸」「ステキな映像〜わんちゃんたち可愛すぎ〜」など、話題になっていた。12日の更新では…「絵を描くと、む