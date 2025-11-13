静岡･伊東市は、学歴詐称問題で失職した田久保真紀前市長の退職金について、支払いの一時差し止めを検討していることを明らかにしました。13日の市議会12月定例会の議案説明会見で、市長職務代理者の近持剛史企画部長は、前市長の退職金約192万円について、まだ支払っておらず、支払うかどうかを検討していると話しました。伊東市の特別職の給与に係る条例では、市長が在職中の行為で犯罪の疑いがある時、退職金の支払いを一時的に