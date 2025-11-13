トヨタ自動車は電気自動車＝EVやハイブリッド車の現地生産を強化するため、アメリカに最大100億ドル＝日本円で約1.5兆円を投資すると発表しました。【映像】トヨタ 最大1.5兆円の対米投資発表トヨタは13日、アメリカ南部に初めて新設した車載用電池工場の開所式を行い、あわせて今回の追加投資について明らかにしました。今後5年間で最大100億ドル＝日本円で約1.5兆円を投じ、EVやハイブリッド車などの現地生産を強化します