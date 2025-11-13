11月1日から3日に行われたフィギュアスケート・西日本選手権。男子は杉山匠海、女子は三宅咲綺、アイスダンスは櫛田育良・島田高志郎組が優勝した。この大会を勝ち抜いた選手達が12月19日から東京・代々木第一体育館で開催される全日本選手権へ出場することができる。今回はその切符を手にしたシニア男子の選手を紹介していく。初優勝の杉山匠海が6度目の全日本へ男子は、シードの壷井達也とGPシリーズのため出場を免除されている