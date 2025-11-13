犬のごはんは温かい状態であげるべき？ ドライフードを食べているのであれば、水分をほとんど含んでいませんので、冷える季節にも温めて与える必要はないでしょう。 ドライフードに野菜・お肉・お魚などのトッピングをするのであれば、与える直前に焼く・茹でるなどし、温かい状態のものをトッピングしてあげるとよいかと思います。 水分量の多いウェットフードを食べているのであれば、冷える季節には常温