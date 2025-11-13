星野源の新曲「いきどまり」のMVが、11月14日21時に公開される。 （関連：【映像あり】星野源、新曲「いきどまり」夜の街を1人歩く星野の姿が切り取られたMVティザー） 同日11月14日に配信リリースされる本楽曲は、同日より公開される映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされたもの。5月にリリースされたアルバム『Gen』以来の新曲となる。いまだ楽曲の全体像は明らかにされていないが、ソウルフルで