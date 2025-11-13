日本航空（JAL）グループは、台風26号から変わった温帯低気圧の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。11月13日午後4時現在、特別対応を実施するのは、11月13日に与那国・喜界島・奄美大島を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。この他に、屋久島・久米島では視界不良、奄美大島・徳之島・沖永良部では強風による運航への影響が懸念されている。