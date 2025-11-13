瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになっています。13日夜も雲に覆われますが、次第に晴れてくる見通しです。 14日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。13日よりも湿度が低く、カラッとした体感になりそうです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で11度でしょう。13日朝よりも気温が2度程度低くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で19度の予想です。13日よりも気温が2度前後高くなるでしょ